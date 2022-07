Miss Parma, è di nuovo show; oggi l'elezione della più bella

Torna l’appuntamento con la bellezza di Miss Italia all’Euro Torri. Dopo due anni di assenza per la pandemia, il centro commerciale ospiterà nuovamente la magica serata dell’elezione di Miss Parma. L’appuntamento è fissato per oggi alle 18, momento in cui inizieranno le sfilate delle aspiranti reginette. Sul palco con loro una coppia di presentatori di qualità: Antonio Borrelli, direttore artistico del concorso, e Nicole Fouqué, giornalista di moda.



Le ragazze che hanno confermato la loro presenza sono già numerose, ma le iscrizioni resteranno aperte fino a questa mattina (sul sito www.missitalia.it o chiamando il numero 353/4038335). Due saranno le uscite per tutte le concorrenti: la prima in abito da sera, scelto personalmente delle splendide principesse, la seconda con il body istituzionale by Kissimo Biancaluna, accompagnato da un velo di tulle nero al posto del più classico pareo. La sfilata sarà preceduta da un breve video di presentazione preparato nei giorni precedenti da ogni singola ragazza.

Ad aprire l’evento, tuttavia, sarà come sempre una delle coreografie ideate da Borrelli. Quest’anno gli abiti scelti per l’ouverture sono stati realizzati da Elena Pancaldi, giovane che ha partecipato al concorso durante la scorsa stagione e ora ha intrapreso gli studi di moda a Milano: «Oltre a Elena, voglio ricordare anche Massimo Chiodi con le sue selezioni musicali, Sdc Produzioni per la parte video e Sound Buster per gli allestimenti. Lavoriamo insieme da anni. Siamo tutti molto contenti di tornare all’Euro Torri», racconta Marco Pellegrini, responsabile del concorso per l’Emilia Romagna.



L’ultima Miss Parma incoronata allo shopping center è stata Sabrina Baldi nel 2019: mora, sguardo che colpisce e passo sicuro. Da allora, potere alle bionde: il 2020 è stato l’anno di Elena Zanetti con il suo fisico statuario. Il 2021 è stato quello di Eleonora Antonico, viso con lineamenti dolci e fisico da pin up. E sarà proprio Eleonora a cedere la fascia alla nuova reginetta della città: «Un po’ mi spiace che sia terminato l’anno da miss. Allo stesso tempo ritengo sia giusto dare anche a qualcun’altra la stessa opportunità. Questo titolo è stato un trampolino di lancio: mi ha offerto l’occasione di provare nuove esperienze, sia in ambito televisivo che cinematografico. Ho ampliato le mie conoscenze e sono cresciuta parecchio».