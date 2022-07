Sette frazioni, il ritorno. E a «Italia Gioca» Parma stasera c'è

Le sette frazioni si rimettono in moto. Dopo tre lunghi anni di stop per le restrizioni imposte dalla pandemia, la squadra di Parma scalda i motori per scendere in campo stasera a San Prospero (Modena), per la sesta edizione di «Italia Gioca», la manifestazione ludico sportiva che si ispira ai mitici «Giochi senza frontiere».

Quattordici le squadre in gara, a rappresentare tredici diverse regioni italiane. Parma sfiderà Verbania per il Piemonte, Dalmine per la Lombardia, Val Cosa Meduna per il Friuli Venezia Giulia, Cartigliano per il Veneto, Moconesi per la Liguria, San Prospero per l’Emilia Romagna, Castelfranco Piandiscò per la Toscana, Terracina per il Lazio, Pescara per l’Abruzzo, Cagliari per la Sardegna, Saviano per la Campania, Firmo per la Calabria e Pescopagano per la Basilicata.

La squadra parmigiana sarà in buona parte composta dai campioni in carica di San Ruffino (la frazione che si è aggiudicata le ultime due edizioni de «I Giochi delle 7 frazioni») e a fare il tifo per loro ci sarà anche la «compaesana» Giulia Ghiretti, fresca di oro ai mondiali di nuoto paralimpico di Funchal.

«Speriamo di comportarci bene come lei» si augurano i giocatori della squadra alla vigilia della partenza.

«Italia gioca» è una manifestazione nazionale nata grazie al contributo degli organizzatori de «I Giochi delle 7 frazioni», che si è svolta per la prima volta a Parma nel 2013. «Siamo davvero contenti di interrompere questi tre lunghi anni di lontananza dal pubblico - sottolinea Marco Stocchi, presidente dell’associazione dei Giochi delle 7 frazioni, che insieme ad Achille Scarica e Massimo Cavatorta fa anche parte del comitato organizzatore di “Italia gioca” -. L’ultima volta che siamo scesi nell’arena per un grande evento è stato a Corcagnano nel 2019. La nostra macchina organizzativa è talmente complessa che l’incertezza generata dalla pandemia non ha reso possibile prevedere l’evento in questi anni. Rimaniamo molto fieri di tutto quanto costruito dal 2010 ad oggi, con quasi centomila euro donati in beneficenza in dieci anni. Nel 2023 speriamo proprio di tornare a colorare di gioia e arlìa anche le nostre frazioni».

Il tema dell’edizione 2022 è «La Favola». La serata di domani sarà trasmessa in diretta (alle 21) su TRC Modena ed ER24, e in streaming su www.modenaindiretta.it.