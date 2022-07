Alessandro Farnese, il giallo della morte del Duca e della moglie svelato in un libro

«Duca assente» torna al centro delle cronache di Parma. Il giusto tributo per una figura affascinante, importante, misteriosa che per anni è sfuggita alle tracce della storia, ma che adesso è stata ricostruita in tutte le sue sfaccettature grazie al contributo multidisciplinare di un gruppo di lavoro dell’Unipr, del Comune, della Soprintendenza, dell’Azienda ospedaliero-universitaria, dell’Ausl e del comando dei Ris di Parma. Sulle gesta e sulle cause della morte di Alessandro Farnese si è scritto tanto nel corso dei secoli. Ciò che mancava era un racconto corale, scientifico che, con le sue rigorose ricerche, potesse riconciliare la memoria collettiva con la storia e porre un tassello importante su una vicenda mai del tutto risolta e chiarita. Un lavoro squisitamente «parmigiano» iniziato due anni fa e concluso a giugno con la pubblicazione del volume «Alessandro Farnese. Il corpo del potere, un caso irrisolto del Rinascimento», opera realizzata col contributo dell’Associazione Cavalieri e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, in vendita al Museo dell’Ordine all’interno della chiesa della Steccata e presto anche in libreria.

Sabato mattina, nell’Aula dei Filosofi dell’Università di Parma, il discendente del Duca, il principe Carlo Saverio di Borbone, ha partecipato alla presentazione del libro sulle cause della scomparsa di Alessandro Farnese e di sua moglie Maria d’Aviz, premiando con un attestato e una medaglia gli studiosi che si sono particolarmente distinti nel corso delle ricerche. «Un lavoro importante svolto da tante persone con passione, slancio e competenza professionale - fa sapere il rettore dell’Unipr Paolo Andrei, aprendo l’incontro e ringraziando tutti i colleghi e le istituzioni che hanno collaborato e contribuito alla pubblicazione del volume -. Un percorso non facile dal punto di vista organizzativo e logistico visto il periodo, ma che nonostante le difficoltà ha potuto sciogliere con un approccio scientifico un dubbio che emergeva dal punto di vista storico». Un’opera che tratteggia passioni, debolezze, dubbi e convinzioni di Alessandro Farnese, mettendone in luce la figura di sovrano ma anche di uomo nel complesso intreccio di relazioni internazionali della nascente Europa degli Stati.

«Ancora oggi, le sue gesta continuano ad affascinare, così come i misteri della vita e della sua morte - commenta il principe Carlo Saverio di Borbone, introdotto dai saluti del vicepresidente della giunta esecutiva dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio Edmondo Barbieri Marchi -. La consapevolezza della storia rende più forte la nostra identità, ci porta a riflettere e a indagare il passato per comprendere meglio il presente e proiettarci verso il futuro».

Tanti gli studiosi che hanno partecipato all’indagine multidisciplinare, alzando le pieghe della storia e portando a galla particolari della vita del Duca e della moglie che mai avremmo potuto immaginare. «Il risultato è la soluzione di un “cold case”, una sorta di giallo che ha chiamato in causa competenze storiche, artistiche e scientifiche forensi - spiega la curatrice dell’opera, Rossana Cecchi del dipartimento di Medicina e chirurgia -. È un libro scritto in maniera molto semplice, pensato per ragazzi e adolescenti per stimolare la loro passione verso l’archeologia, la chimica, l’arte, la storia, la medicina».