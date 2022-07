Camion si ribalta in autostrada: lunghe code in A1 e sulla via Emilia fra Parma e Fidenza - Video

Un camion si è ribaltato questa mattina verso le 6,30 in autostrada al km 90 in direzione Milano, nel tratto compreso fra Parma e Fidenza. L'autoarticolato è finito contro il New Jersey ed è poi finito riverso per strada. L'autista è stato ricoverato in condizioni di media gravità all'ospedale di Vaio. Forti le ripercussioni sul traffico con lunghissime code in entrambi i sensi. Per questo motivo il traffico si è riversato sulla via Emilia che risulta intasata nel tratto fra Parma e Fidenza in entrambi i sensi.

3 le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute, 1 del comando di Parma e 2 del comando di Piacenza per soccorrere l’autista del mezzo pesante coinvolto nell’incidente e per la messa in sicurezza dello scenario.

Le squadre giunte su posto hanno estratto l’autista del mezzo pesante che trasportava collettame e attivato le procedure per il contenimento dello sversamento del gasolio dal serbatoio. Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polstrada per i rilievi e per regolamentare il traffico dato che la corsia Nord era completamente bloccata come una parte della corsia Sud. Le attività in A1 proseguono con la rimozione del mezzo pesante e con il contenimento del gasolio fuori uscito dal serbatoi dell’autoarticolato.