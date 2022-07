Omicidio a Gaione: ucciso a coltellate a notte fonda

Omicidio nel cuore della notte a Gaione. Secondo le prime ricostruzioni un uomo dell'Est di circa 40 anni sarebbe stato ucciso a coltellate poco dopo la mezzanotte, probabilmente al culmine di una lite.

Sul posto sono arrivate la squadra mobile e la polizia scientifica che hanno trovato il corpo a terra in un parcheggio in via Fontanini. E' iniziata quindi la caccia all'assassino.