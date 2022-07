Ugozzolo, auto fuori strada nella notte in via Burla: due feriti. E a Fornovo alle 7 un anziano investito in via Nazionale

Alle 3.15 un'ambulanza è stata inviata dal 118 in strada Burla per un'auto finita fuori strada. A bordo c'erano due persone, una trasportata al pronto soccorso del Maggiore in gravi condizioni e una con traumi di media gravità.

E di nuovo soccorsi in azione per un incidente alle 7 su via Nazionale a Fornovo, dove un 79enne è stato investito da una vettura. I militi della Croce Verde Fornovese hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Parma: cadendo, ha riportato un forte trauma cranico e altre ferite.