Un altro grave incidente in A1 fra Fidenza e Fiorenzuola: di nuovo traffico bloccato in direzione Nord e 4 km di coda in direzione Sud per i curiosi

Altro grave incidente sulla A1 Milano Napoli, tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, il traffico è bloccato con 5 km di coda per un incidente al km 81, tra un camion ed una moto. Coinvolti due motociclisti che sono stati trasportati al Maggiore di Parma nell'area codici rossi. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Fidenza con rientro a Fiorenzuola, attraverso la statale 9 via Emilia. In carreggiata opposta si e formata una coda di 4 km per i curiosi. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso.