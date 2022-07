Arrivano in monopattino, rompono i vetri di due auto ma non riescono a fare bottino: denunciati due giovani

Erano entrati in azione intorno alle 23 circa in via Orazio Quinto Flacco, rompendo i finestrini di due auto parcheggiate con un frangivetro senza, tuttavia, riuscire a fare bottino.

Ma i loro movimenti non sono passati inosservati: un cittadino ha segnalato al 112 due giovani che a bordo di un monopattino elettrico si muovevano con fare sospetto fra le vetture in sosta. La pattuglia è subito intervenuta ed è riuscita ad individuare e bloccare i due, corrispondenti alla descrizione fornita dal testimone. Si tratta di due giovani italiani incensurati che, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di un martelletto frangivetro e di 2 grammi di hashish.

Sono stati denunciati per tentato furto aggravato sulle automobili e segnalati come assuntori alla Prefettura di Parma.