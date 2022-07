"Italia Gioca", Parma conquista il terzo posto nelle sfide... "senza frontiere" - Foto

Sabato 2 luglio è andata in scena a San Prospero, nel Modenese, la manifestazione di Italia Gioca, sul filo conduttore dei famosi Giochi senza frontiere. Una serata divertente dove ben 14 squadre (da 13 regioni) si sono date "battaglia" per conquistare la vittoria finale. A trionfare sono stati i padroni di casa, ma anche i ragazzi di Parma si sono ben comportati nell’arco della serata. Un terzo posto finale e un successivo terzo tempo che ha coinvolto tutte le squadre presenti dal Piemonte fino alla Calabria, passando per Lombardia, Sardegna e Campania, senza dimenticare Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Lazio e Basilicata. Dopo due anni di stop per Covid si è tornati in Arena per una serata di sfide e ricca di divertimento dove alla fine hanno vinto tutti. Prossimo appuntamento a Terracina per l’edizione del 2023.

Ecco i partecipanti di Parma: All. Mattia Brianti, Referente Mirko Montani, Accompagnatore Piergiorgio Spocci, cap. Marco Soldati, Daniele Fiasco, Simone Brianti, Davide Grassi, Anna Ghiretti, Pietro Ghiretti, Marco Ghiretti, Ilaria Casasco, Barbara Aledda, Sean Spocci.