Buone notizie: la «Gazzetta» torna in stazione. Dopo 4 anni riapre il punto vendita all'interno della tabaccheria

La Gazzetta è tornata in stazione.

Dopo quattro anni senza giornali, ieri la tabaccheria della stazione è tornata a vendere il nostro quotidiano. Per tutti i cittadini, per chi parte e per chi arriva. Qualcuno ha già il quotidiano sotto al braccio, mentre tiene in una mano la valigia e nell’altra il biglietto. «Sono già venute diverse persone, contente di vedere la Gazzetta negli espositori - fa sapere Andrea Bandini, titolare del punto vendita - Qualcuno mi ha detto: “Finalmente, era ora!”». Perché il giornale, oltre ad informare, tiene anche compagnia: «Leggere la Gazzetta per tanti è un vero e proprio rito mattutino - riprende Bandini –. Per chi viaggia è una coccola, un momento di relax». Poi in estate «le persone che chiedono il giornale aumentano - riprende - perché molti vanno verso mete di mare, anche in giornata e insieme ai quotidiani comprano giochi enigmistici, libri, riviste e tanto altro». Andrea Bandini, dopo quattro anni di incertezza, è davvero entusiasta di aver ripreso a vendere la Gazzetta: «Sono molto contento, perché è un servizio in più che posso fornire ai cittadini, ma anche ai viaggiatori che passano per la nostra stazione - ammette -. Speriamo anche di ereditare la clientela che qualche anno fa veniva quotidianamente all’edicola della stazione». «Sarebbe bello - conclude Bandini - diventare anche un vero e proprio punto di riferimento per tutta la zona». E mentre i treni corrono sui binari, sulle panchine c’è già qualcuno che, al posto dello smartphone, sfoglia le notizie sul giornale. Poi l’annuncio dell’arrivo del treno: ed ecco che, rapidamente, si rimette subito la «Gazzetta di Parma» sotto il braccio.

A. Pin.