Seconda notte di controlli contro la guida sotto effetto di alcol e droghe: fermato un altro ubriaco al volante

Per gli agenti della Polizia Locale quella di ieri è stata la seconda notte di controlli in attuazione della campagna di sicurezza stradale contro l’uso di alcol e droghe alla guida dei veicoli. Per il monitoraggio dei veicoli in transito sulle strade di Parma, dalla serata alle prime ore del mattino, sono stati istituiti quattro check point stradali, distribuiti tra Strada Langhirano, Strada dei Mercati e San Pancrazio.

Gli agenti hanno ispezionato 43 veicoli ed elevato 9 sanzioni, di cui una per guida senza la copertura assicurativa. Durante le attività, gli agenti di Strada del Taglio, hanno sequestrato anche un veicolo, sottoposto al ritiro della patente due conducenti e sanzionato gli autisti di due veicoli non sottoposti a revisione.

Gli agenti hanno anche sorpreso un conducente in stato di ebbrezza. Si tratta di un uomo di 46 anni, poi denunciato, che percorreva strada Langhirano intorno alle 3 e il cui veicolo è risultato anche privo della revisione.