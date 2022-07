Uno prova a rubare punte di parmigiano e l'altro abbigliamento (con droga nascosta in un calzino)

Dieci gazzelle sulle strade della città e 150 persone controllate: sono questi numeri principali dei controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma.

Durante un controllo effettuato dal Radiomobile, un giovane, senza un apparente motivo, ha provatoa fuggire. "Mistero" presto chiarito:era gravato da un’ordinanza di custodia cautelare emessa in precedenza ed è stato dunque arrestato.

Due, invece, le persone denunciate per furto e tentato furto. Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, è stato fermato un 29enne italiano che aveva tentato di rubare alcune punte di parmigiano da un negozio del centro. Valore complessivo della merca, circa 60 euro. Un 27enne marocchino è stato fermato invece per il furto di capi di abbigliamento e cosmetici sempre in un negozio nel cuore della città. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di due collane ed altri capi di abbigliamento spariti da altri negozi, per un valore complessivo della merce di circa 300 euro. All’interno di un calzino aveva inoltre 4 grammi di cocaina già suddivisi in dosi: è stato dunque denunciato per furto, ricettazione e per detenzione di droga ai fini di spaccio.