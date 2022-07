Due nuovi sacerdoti per la comunità salesiana

«Guardate sempre a Gesù, il riferimento primo del vostro sacerdozio. A lui infatti siete uniti con questo sacramento. Date tutto a lui, e da lui prendete esempio. Non perdetevi mai d’animo. Annunciate apertamente la verità. Se dovete eccedere fatelo, ma fedeli al suo insegnamento lasciandovi mangiare dai giovani. Come è scritto nel Vangelo secondo Luca “Date loro voi stessi da mangiare”». Con queste parole il vescovo di Parma, monsignor Enrico Solmi, ha ricordato a don Luca Casari e a don Gianluca Villa - due giovani salesiani - la missione che li attende ora che, con l’imposizione delle mani del vescovo, sono stati ordinati presbiteri.



La solenne cerimonia si è tenuta ieri in Duomo. Prima della Santa messa, don Luca e don Gianluca hanno raggiunto in processione la cattedrale insieme al vescovo.

La cerimonia si è aperta con i ringraziamenti di monsignor Solmi per la comunità salesiana. Particolarmente significativo il passo del Vangelo letto durante la messa per l’ordinazione di don Luca Casari e don Gianluca Villa. Si tratta del passo del Vangelo secondo Luca in cui viene raccontato l’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. E dove viene citata la massima di Gesù agli apostoli («Dategli voi stessi da mangiare») ripresa anche dal vescovo durante l’omelia.

«Luca e Gianluca, oggi il Signore vi unisce a lui - ha affermato monsignor Solmi nell’omelia -. Vi consacra con l’unzione sacerdotale. Da oggi dovrete essere forti del Signore, che invocate nella preghiera, e andare nel mondo a Suo nome. Non abbiate paura: “io ci sarò sempre”, sembra dirvi il Signore». Il vescovo ha poi messo in guardia i due nuovi presbiteri: «Gianluca e Luca: qualcuno potrebbe dirvi che, oggi, in pochi cercano Dio. Soprattutto se giovani. Ma voi non credete a questi falsi profeti. Fatevi forti del Signore».



Battezzato nel 1988, don Gianluca Villa è cresciuto in una famiglia ricca di valori in Provincia di Milano. Ha studiato Ingegneria edile al Politecnico di Milano, ottenendo la laurea magistrale nell’aprile 2012. Nel frattempo, nel suo cuore bruciava la chiamata religiosa: nel settembre successivo è così entrato nella comunità salesiana Proposta di Milano. Ha trascorso l’anno del noviziato a Pinerolo (Torino). Poi ha studiato per due anni Filosofia a Nave (Brescia), cui sono seguiti altri due di tirocinio a Treviglio (Bergamo). Infine sono incominciati gli studi di Teologia, e Gianluca si è trasferito a Gerusalemme. La sua prima messa sarà il 10 luglio, alle 10.30, alla parrocchia dei Santi Nazaro e Celso a Bussero in provincia di Milano.



Don Luca Casari ha invece ricevuto nel 1983 il battesimo. Dopo gli studi classici e un’esperienza di lavoro, emerge nella diocesi di Modena la sua vocazione. Si dedica così ai servizi per i più piccoli. A Milano trascorre il noviziato, dove passa anche il post noviziato portando a termine i suoi studi filosofici. A Treviglio si applica in un tirocinio con i ragazzi della scuola media. La sua prima celebrazione sarà il 10 luglio alle 10 nella parrocchia di San Michele Arcangelo a Solara, in provincia di Modena.