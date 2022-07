La Banda dell’Arma dei Carabinieri sabato in concerto al Parco Ducale

Si esibirà sabato alle 21, al Parco Ducale, la Banda dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal Maestro, Colonnello Massimo Martinelli. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è stata presentata, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa al Palazzo Ducale, dal Sindaco, Michele Guerra, e dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Pasqualino Toscani.

La Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri è nota in ogni parte del mondo per la varietà del suo repertorio, per la perfezione formale delle sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali, con le loro splendide uniformi, la magnifica compostezza, la profonda vocazione musicale. Ha una storia prestigiosa alle spalle, doppiamente legate alla storia d’Italia.

Dal 1° Luglio 2000 la Banda è diretta dal Maestro Massimo Martinelli. Oggi, con i suoi 102 orchestrali, assunti e selezionati attraverso concorsi pubblici, la Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri costituisce una complessa struttura in grado di interpretare composizioni tra le più celebrate.

Essa dispone di una moderna ed attrezzata sala prova, rispondente a tutte le esigenze tecniche ed artistiche. Il suo ricchissimo repertorio va dalle tradizionali marce militari ai brani classici ed a quelli moderni e contemporanei. Nelle sale da concerto, nei teatri, nelle radio ed alla televisione, in qualsiasi luogo si esibisca, la Banda raccoglie successi ed ottiene il plauso dei critici più severi.

La Banda dell'Arma può oggi essere considerata una formazione orchestrale completa, pienamente affiatata ed impegnata nella costante ricerca della migliore impostazione musicale. Non a caso, infatti, alcuni giornalisti l'hanno definita "una Banda sinfonica che suona come un'orchestra" e "un'orchestra di fiati".