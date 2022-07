Libera Parma: all'Astra il concerto disegnato “Palermo 1992” e il film “La Trattativa” della Guzzanti

Domenica 17 luglio, alle ore 20.30, all’Arena estiva del Cinema D’Azeglio ultimo appuntamento in programma con il concerto disegnato “Palermo 1992”, a seguire proiezione del film “La Trattativa” di Sabina Guzzanti. Domenica 17 luglio all’Arena Estiva Cine D’Azeglio, alle ore 20.30, si terrà l’ultimo appuntamento del programma di iniziative “Gli uomini passano, le Idee restano” organizzato da Libera Parma e Comune di Parma in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

In programma il concerto disegnato “Palermo 1992” a cura di Pietro Aimi, Alberto Leoni, Gabriele Fava, Mattia G. Dallospedale e Andrea Presutto, a cui seguirà la proiezione del film “La Trattativa” di Sabina Guzzanti.

L’incontro è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ai partecipanti sarà dato in omaggio il catalogo della mostra “Gli uomini passano, le Idee restano”.

Per l’occasione, nell’Arena estiva del Cinema D’Azeglio, sarà visitabile la mostra “Gli uomini passano, le Idee restano” con le illustrazioni degli artisti di Parma e Provincia che hanno aderito alla Call aperta.

Il ricco calendario di appuntamenti si è aperto in Piazzale Picelli con l’inaugurazione della mostra d’arte en plein air “Gli uomini passano - Le idee restano” frutto della call #UnPensieroPerLibera che ha visto la partecipazione di ben 20 artisti e illustratori di Parma e provincia, di ogni età, chiamati ad offrire una rappresentazione dedicata alle vittime delle stragi.

Si sono poi susseguiti diversi momenti importanti: la performance teatrale “Ritratti di Memoria” a cura di ZonaFranca, la conferenza tenuta da Maria Claudia Loi, la presentazione del libro frutto del corso di scrittura creativa del Liceo Marconi e dell’Istituto Falcone e Borsellino di Torrile.

