Professioni sanitarie: ecco il bando con numeri e modalità di accesso ai corsi

Domande sul sito www.unipr.it dal 18 luglio (ore 12) al 22 agosto (ore 12)

È stato pubblicato sul sito dell’Università di Parma il bando di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, con tutte le informazioni su posti disponibili, modalità di accesso e formazione delle graduatorie.

Ecco il dettaglio dei posti disponibili (numeri ancora provvisori; il numero definitivo dei posti sarà assegnato con decreto ministeriale):

Fisioterapia: 46 posti disponibili, di cui 1 extracomunitario (25 comunitari + 1 extracomunitario – sede di Parma e 20 comunitari – sede di Piacenza)

Infermieristica: 310 posti disponibili, di cui 10 extracomunitari (115 comunitari + 5 extracomunitari – sede Parma Azienda Ospedaliero-Universitaria, 105 comunitari + 5 extracomunitari - sede di Piacenza, 80 comunitari - sede Parma Azienda USL)

Logopedia: 15 posti disponibili

Ortottica e assistenza oftalmologica: 21 posti disponibili (di cui 1 extracomunitario)

Ostetricia: 25 posti disponibili (di cui 2 extracomunitari)

Tecniche audioprotesiche: 20 posti disponibili

Tecniche di laboratorio biomedico: 36 posti disponibili (di cui 6 extracomunitari)

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: 20 posti disponibili (di cui 2 extracomunitari)

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: 25 posti disponibili

Per il corso interateneo in Assistenza sanitaria (sede amministrativa Università di Modena e Reggio Emilia) info di dettaglio sul sito di Unimore.

È previsto, per ogni corso di laurea, un posto riservato per studenti con diversa abilità con invalidità certificata pari o superiore al 66%.



Per iscriversi al test di ammissione ai corsi delle Professioni Sanitarie è necessario presentare domanda sul sito web www.unipr.it dalle 12 del 18 luglio 2022 alle 12 del 22 agosto 2022, cliccando sul bollino “Immatricolazioni 2022-2023” www.unipr.it/iscrizioni e seguire le istruzioni. Il test si svolgerà giovedì 15 settembre al Campus Scienze e Tecnologie (le aule saranno comunicate successivamente).



Lezioni gratuite online di preparazione ai test

Per i corsi a numero chiuso a livello nazionale anche quest’anno l’Università di Parma offre incontri online gratuiti in preparazione alle prove di ammissione. Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi, fino alle 12 di lunedì 18 luglio, attraverso il link https://www.unipr.it/preparazionetestingresso2022. Per i corsi di area medico-sanitaria le lezioni si terranno dal 25 luglio al 2 agosto. È inoltre previsto per il 25 luglio (dalle 10 alle 13) l’incontro di preparazione per il test di Architettura Rigenerazione Sostenibilità.

Tutte le info sul sito Unipr e al Welcome Point Matricole

Tutte le informazioni relative ai corsi a numero programmato sono costantemente aggiornate sul sito dell’Università di Parma, alla pagina dei “Test di ammissione”.

Le future matricole e le loro famiglie e gli studenti già iscritti all’Ateneo possono inoltre rivolgersi al Welcome Point Matricole, il punto di informazione, comunicazione e accoglienza dell’Università di Parma, realizzato in collaborazione con il Comune di Parma e ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, aperto dal 1° luglio al 31 ottobre (chiuso solo nella settimana di Ferragosto) nel Sottopasso del Ponte Romano (orari di apertura: da lunedì a venerdì 9-18, sabato 10-13).