Risconosciuto dalla vittima della rapina, aggredisce il suo amico che gli scatta una foto: denunciato 17enne

Ha 17 anni il ragazzo che questa mattina è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per essersi reso responsabile - los corso 14 giugno in viale Toschi - di una rapina aggravata nei confronti di un altro minorenne.

Quel giorno, il presunto autore della rapina, origine straniera, avrebbe sottratto con minacce e violenza la somma di 200 euro in contanti ed un anello alla sua vittima.

Che il 20 giugno, passando nuovamente in Viale Toschi in compagnia di un amico, anche quest’ultimo minorenne, ha riconosciuto poco lontano il rapinatore. L'amico del ragazzo ha cercato di scattargli una foto, suscitando una reazione violenta: uan vera epropria aggressione e il furto del telefono cellulare per poi buttarlo nel greto del torrente Parma per assicurarsi l’impunità.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, grazie ad una serie di riscontri investigativi, sono riusciti ad individuare varie responsabilità in capo al minore, segnalato dunque all'Autorità Giudiziaria.