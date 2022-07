Spaccio di cocaina in via Bixio: 30enne arrestato. E tra i cespugli in zona scalo ferroviario trovato un etto di hashish

A notarli sono stati i carabinieri della Sezione Operativa: due uomini seduti al tavolino di un bar in via Bixio in atteggiamento sospetto. Appena si sono salutati, sono stati fermati ed identificati. Si tratta di due 30enni albanesi e mentre uno era ancora seduto, l’altro è stato intercettato in Via Bixio, in direzione del centro. Sottoposto a perquisizione, aveva con sè quasi 10 grammi di cocaina che ha detto di aver appena acquistata. All'uomo seduto al bar sono stati invece sequestrati diversi grammi della stessa sostanza, suddivisa in dosi, e quasi 500 euro in contanti derivanti probabilmente dall'attività di spaccio. Il pusher, con già diversi precedenti "a tema", è stato arrestato. Il client,e invece, segnalato alla Prefettura.

Nel proseguimento dei controlli i Carabinieri, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno trovato oltre un etto di hashish nascosto in un cespuglio poco distante dallo scalo ferroviario.