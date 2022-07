Ubriaco e molesto in via Farini, poi si scaglia contro i poliziotti in Questura: denuncia e multa

Ubriaco e molesto, all'ora dell'aperitivo disturbava le persone in strada in via Farini. E' così che una Volante della Polizia è intervenuta sul posto, notando immediatamente il "soggetto" della segnalazione arrivata al 113.

L'uomo, in evidente stato di ebrezza, alla vista dei poliziotti ha assunto un atteggiamento insofferente, facendo partire frasi ingiuriose e minacce. E su esplicita richiesta degli agenti ha rifiutato di farsi assistere da personale del 118.

Perseverando nel suo comportamento, è stato accompagnato in Questura e identificato: si tratta di un 50enne italiano, con precedenti per guida in stato di ebbrezza. Durante l’attività di identificazione l’uomo ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo. E ad un certo punto si è alzato di scatto per fuggire, si scagliandosi contro i poliziotti che sono comunque riusciti a immobilizzarlo.

Ma non domo, il 50enne ha iniziato a scalciare e sgomitare, continuando con le minacce e lanciando contro i poliziotti anche il proprio telefono cellulare. L'uomo è stato denunciato per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza molesta.