“Guerra Sindaco”: capogruppo Antonio Nouvenne e vice Saba Giovannacci

Sarà Antonio Nouvenne il capogruppo della pattuglia di consiglieri eletti a Parma nella Lista Michele Guerra Sindaco. Alla sua prima esperienza politica, Nouvenne - medico, ricercatore e direttore della Struttura Semplice Unità Mobile Multidisciplinare dell’Ospedale cittadino - ha raccolto oltre 500 preferenze in una campagna naturalmente incentrata sui temi della sanità, in particolare, e della qualità della vita dei cittadini, in generale. Ad affiancarlo, come vice capogruppo, Saba Giovannacci dipendente dell’EFSA - si occupa di comunicazione interna e change management - molto impegnata nell’associazionismo e nel sociale.

Il gruppo consiliare si completa con Leonardo Spadi, al secondo mandato da consigliere comunale, forte delle oltre 400 preferenze ricevute.

“Sono molto contento di poter rappresentare questo nuovo gruppo - dice Nouvenne. Proseguiremo il metodo di lavoro della campagna elettorale, con contributi e progetti qualificati e puntuali per contribuire alle politiche di governo della maggioranza consiliare e dare concretezza alla Parma del Futuro”.

“Inizia quella fase, per la Parma del futuro, - dice Giovannacci - in cui visione e idee si possono concretamente trasformare in progetti e azioni. Sono pronta a lavorare con tutti i consiglieri eletti e i membri della giunta alla costruzione di un Comune che non fa da solo e che non lascia solo nessuno”.