Il presente di Pizzarotti? Una casa in collina dove ospiterà i pellegrini sulla Francigena. "In attesa di altri progetti politici"...

"Eccomi qui, dopo aver rimesso in fila idee, progetti e obiettivi, di cui vorrei iniziare a rendervi partecipi.

Le elezioni sono terminate, la nuova giunta si è insediata e lunedì con il primo consiglio comunale si concluderà anche per me questa sorta di "passaggio". 10 anni in comune sono stati un bel pezzo della mia vita che mi ha permesso di vivere esperienze, maturare nuove competenze e nuove passioni". "Ma in attesa forse di altri progetti politici - ammette -, il periodo burrascoso di governo e forze politiche fanno presagire elezioni anticipate, continuerò a portare avanti la mia passione per la collina che in questi anni avevo dovuto trascurare".

A raccontare il presente e un accenno di futuro è l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Che volta pagina e lo fa non più dalla città ma da una diversa altitudine.

"Come forse ricorderete nel 2018, casualmente nel giorno del mio compleanno, avevo coronato un sogno che inseguivo da più di 10 anni: acquistare una casa in collina nella quale iniziare delle nuove attività.

Quella casa, nonostante i rallentamenti della pandemia e al mio lavoro totalizzante, è finalmente terminata, e spero di poter accogliere i primi pellegrini entro l'estate.

Ma questo luogo, situato nel piccolo borgo del Castello di Casola nel comune di Terenzo, e stato solo l'innesco di una serie di progetti che sto sviluppando (insieme a mia moglie Cinzia).

Siamo sulla millenaria via Francigena, fonte di ispirazione di storie e tradizioni, e in questi quasi 4 anni abbiamo lavorato nei ritagli di tempo per recuperare terreni e altre piccole abitazioni.

Chi mi conosce sa che i progetti non mi mancano, da oggi quindi parlerò non solo di politica, ma anche di prodotti dei nostri territori, di luoghi da scoprire e di persone da incontrare, in questa nuova veste e con rinnovate energie".