«Ma il parco Ducale non era di tutti noi parmigiani?»

Molti neppure lo sanno. O non avevano fatto il nodo al fazzoletto (sei nodi, pardon). Si materializzano davanti ai cancelli del parco Ducale e toh, l'amara sorpresa: sprangati con con tanto di avviso «alla spettabile cittadinanza» che elenca sinteticamente le sei date in cui il parco è off limits.

Spunta un campionario esaustivo dei frequentatori mattutini (sono le 9): lui e lei in tenuta da runner, una mamma con bimbo nel passeggino, una signora con un tenero Shih Tzu.

Sguardi delusi scrutano l'orizzonte silenzioso oltre il cancello. Alcuni girano i tacchi brontolando tra sé. Una donna che stava cercando parcheggio abbassa il finestrino. «Ma perché oggi non si entra? Ah, per il concerto di stasera? Posso almeno dire che non è giusto anche se quello che penso io non conta niente?».

C'è chi non si rassegna così facilmente: Silvia fa parte di un gruppo whatsApp di habitué del giardino pubblico e in due per tre comincia a tastare gli umori della compagnia: parte una sorta di raccolta di firme online (in pochi minuti se ne ammucchia una ventina), scandita da commenti in libertà. «Il parco è in condizioni pietose, pieno di rifiuti ed equiparabile a una latrina» (Viridiana). «I concerti al parco non sono opportuni, gli animali non gradiscono: i luoghi adatti sono stadi e piazze (Monica). «In questi giorni ho visto più uccelli morti nel parco». «La nostra perla architettonica è massacrata». «In Cittadella non l'avrebbero mai permesso». Si propongono alternative: perché i concerti non si fanno allo stadio o all'ex Eridania? Chi invita a prendere esempio dai cugini reggiani che i megaraduni li fanno al campo volo. Anche i residenti hanno un diavolo per capello: «nei giorni dei concerti dovremmo andare a parcheggiare in viale Villetta».

La domanda in gola ai più: c'era proprio bisogno di tenere chiuso il parco per sei giorni da mane a sera, in questa estate bollente? Davanti al cancelletto di via Kennedy ancora chiuso (nonostante l'avviso reciti che «sarà possibile l'accesso per la sola area bimbi fino alle 18») approda un terzetto di addetti del Comune. «Dobbiamo entrare per un sopralluogo, non chiedete a noi, rivolgetevi a quelli dell'organizzazione».

Attendiamo. Di colpo sbuca un tizio dall'alto, con un balzo salta giù sul marciapiedi («e questo da dove arriva? Come ha fatto a scavalcare?»). Neanche il tempo di capire ed ecco che ne piove un altro e come un fulmine raggiunge il compare che aspettava all'angolo. Per spacciatori e affini le ordinanze sono carta straccia.

Finalmente si appalesano due dello staff e il lucchetto si apre. Un nerovestito con auricolare modello bodyguard inizia la selezione: «Solo bambini e famiglie». E i cani? Scuote la testa.

Il capannello piuttosto agguerrito si fa sotto con il collega, giovane sui trent'anni, aria manageriale: «Ma le sembra giusto che il parco debba restare chiuso tutto il giorno? «A me sì, e poi sono solo sei giorni in un anno - taglia corto lui - e anche se non siete d'accordo c'è l'ordinanza».

Un Golden retriever, stufo di questa melina, riesce a smarcarsi: di colpo trascina proprietaria e guinzaglio oltre il cancello. Già assapora la goduria mattutina: rotolarsi nell'erba fresca. Ma il nerovestito è inflessibile. «Uscite prego».

Il Golden non ha letto l'ordinanza ma alla fine obbedisce e torna indietro mesto, coda tra le zampe.