Quarta dose, boom di prenotazioni «perché non si rischiano le vacanze»

«Quando mi hanno detto che c'era subito posto non me lo sono lasciato scappare. Se ci vogliono una quindicina di giorni perché il vaccino sia completamente efficace, allora meglio farlo subito. Così non rischiamo di perderci le vacanze». Considerazione più che mai condivisibile quella di una signora sessantenne che l'altro ieri si è presentata all'hub vaccinale di via Mantova. Con la nuova ondata che ha costretto anche diversi parmigiani a fare ritorno in fretta dagli alberghi di mare e montagna per un test positivo, meglio provare a mettersi al sicuro. E così in tanti hanno subito aderito alla nuova fase della campagna vaccinale che permette di somministrare la quarta dose anche ad over 60 e fragili con più di 12 anni.

Parma risulta poi una delle realtà provinciale in Emilia Romagna dove l'adesione è stata più massiccia con 3.186 prenotazioni in meno di 48 ore e già quasi 400 pazienti vaccinati con la seconda «dose booster».

Dichiarazione Ausl

«Questi primi giorni di prenotazione della quarta dose stanno registrando una buona adesione da parte delle persone interessate, che sono gli ultra sessantenni o chi ha più di 12 anni ma con elevate fragilità - commenta Silvia Paglioli, direttore del Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma - I cittadini stanno capendo l'importanza di rafforzare la loro protezione in questa fase della pandemia: speriamo che la campagna continui con questi ritmi almeno fino a fine mese». Anche la dirigente sanitaria torna sul tema vacanze. La quarta dose, sottolinea, «è molto utile e dunque raccomandato soprattutto per chi ha in programma di partire per le vacanze e dunque prevede di aumentare le occasioni di socialità. In questo modo ci si protegge poi ancor meglio dalle forme più gravi della malattia, soprattutto per le categorie maggiormente a rischio alle quali dal 12 luglio è stata estesa la vaccinazione».

L'azienda Usl ricorda che le vaccinazioni per gli over 60 sono solo su prenotazione (presso sportelli Cup, numero verde e CupWeb tramite Fasciolo sanitario, mentre gli over 12 con elevata fragilità riceveranno un contatto direttamente dall'Ausl per l'appuntamento. LA quarta dose viene somministrata a Parma, Vaio, Langhirano e Borgotaro.

Cauto ottimismo

Intanto le previsioni per il futuro della pandemia parlano del picco di questa ondata in arrivo per la prossima settimana. I contagi restano purtroppo alti, anche nel parmense, ma la curva, stando agli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, potrebbe iniziare a piegare verso il basso da metà della prossima settimana. Il condizionale comunque è d'obligo e quindi ancora una volta, conclude Silvia Paglioli, «le categorie interessate devono dunque proteggersi subito dal rischio presente di contagio che può portare a malattia grave, per il quale gli attuali vaccini anti Covid sono efficaci, senza aspettare il nuovo vaccino che arriverà in futuro».