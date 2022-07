Scuole, Lorenzo Cardarelli è il nuovo preside del Bertolucci. Chi arriva, chi parte, chi resta: ecco i nomi

Lorenzo Cardarelli sarà il nuovo preside del liceo scientifico, musicale e sportivo Bertolucci. Una nomina molto attesa, dopo che lo storico dirigente e anima del liceo di via Toscana Aluisi Tosolini ha annunciato il pensionamento: «Il professore Cardarelli conosce da tempo il nostro liceo proprio per averci lavorato come insegnante di Filosofia e storia - sottolinea Tosolini -. Ha anche curato la valutazione dell'istituto. Bentornato ! E buon lavoro con la magnifica squadra del mitico circo del Berto. Che possa essere ponte verso i territori inesplorati che le nuove sfide ogni giorno impongono ad ogni comunità educativa. Gli auguro di portare il liceo Bertolucci a nuove e a ulteriori eccellenze».

La nomina è stata annunciata ieri in tarda serata dall'Ufficio scolastico regionale per le conferme e i mutamenti di incarico dei dirigenti scolastici in tutta l'Emilia Romagna per l'anno scolastico 2022-2023. Cardarelli laureato in Filosofia alla Cattolica di Milano, ha insegnato a Piacenza e poi a Parma: prima al Toschi e poi al Bertolucci. Dirigente dal 2019 prima in Lombardia a Sant'Angelo Lodigiano e poi all'istituto comprensivo di Torrile, è anche vice presidente della cooperativa la Bula e insegna all'istituto superiore di Scienze religiose dell'Emilia. «Questo incarico è un grande onore ma anche una grande responsabilità - confessa -. È una scuola che conosco, nella quale ho passato anni importanti e per il contributo ala costruzione del liceo: conoscendo le persone che ci lavorano, ho ben presente la fortuna di lavorare in una scuola con docenti e personale di qualità»



CARDARELLI LORENZO PRPS05000E - LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE BERTOLUCCI - PARMA (PR) PRIC818005 - I.C. DI TORRILE - TORRILE (PR)



