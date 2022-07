Via Verdi, ennesima scena violenta sotto le finestre dei residenti - Video

Una domenica in via Verdi di ordinario degrado: "spettacoli" all'ordine del giorno.

Dopo la spaccata di pochi giorni fa alla Camera di Commercio, quella precedente in un bar poco distante e i tanti episodi di violenza delle ultime settimane, compreso anche un accoltellamento, via Verdi ha vissuto un'altra giornata di alta tensione. Nel video inviato in redazione da un lettore ecco cosa è successo domenica.

Urla e spinte fra gruppi di extracomunitari che per fortuna non si sono trasformate nell'ennesima rissa violenta. Grazie anche all'arrivo dei carabinieri. Il tutto sotto le finestre dei residenti della zona, sempre più esasperati da una situazione ormai incontrollata.