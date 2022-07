Montagna, con Pnrr approvati 900 progetti per 372 mln di euro

Seconda giornata a Tizzano Val Parma della Conferenza regionale per la montagna 2022 - 'Valore Appenninò. Dopo l’appuntamento di Santa Sofia (Forlì-Cesena), una nuova occasione per fare il punto sulle prospettive future di questi territori, insieme a sindaci e amministratori locali, imprenditori, cittadini.

La Regione Emilia-Romagna ha confermato e rilanciato il proprio impegno per aree di grande importanza, dove vive il 10% degli emiliano-romagnoli, oltre 460mila persone, si contano 51mila aziende e unità produttive (11%) per 142mila occupati, i flussi turistici stanno ripartendo e già prima della pandemia crescevano più della media regionale.

La tendenza allo spopolamento rallenta e aumenta il valore aggiunto delle imprese. Oltre a essere il cuore verde dell’Emilia-Romagna: con il 65% di aree boscate e ambienti seminaturali per oltre 500mila ettari, 2 Parchi nazionali, 8 Parchi regionali, 6 Riserve naturali, 2 paesaggi naturali e semi-naturali protetti e 84 siti della Rete Natura 2000. Un futuro che potrà contare su investimenti ingenti grazie ai fondi del Pnrr: già approvati oltre 900 progetti per 372 milioni di euro nelle aree montane. Fondi, monitorati in tempo reale dalla cabina di regia istituita in Regione e aggiornati al 19 luglio.