Landini: "Sindacato vuol dire dare voce e rappresentanza a chi non ce l'ha"

«La vera solidarietà è se io che sto un pò meglio sono pronto a fare qualcosa per chi sta peggio. Noi dobbiamo aprire le vertenze, noi che non siamo precari dobbiamo essere pronti a scioperare perché chi è precario e possa essere assunto, questo vuol dire agire come sindacato, unire le condizioni, dare voce e rappresentanza a chi oggi non ce l’ha». Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini durante il suo intervento a Parma in occasione di un convegno storico organizzato dalla Camera del Lavoro territoriale. «Fare il sindacalista non vuol dire stare in ufficio, vuol dire essere lì insieme alle persone che hanno bisogno e fare capire che il sindacato non è una cosa lontana. Secondo me c'è da cambiare anche per noi. Adesso c'è un grande bisogno di sindacato, proprio per le diseguaglianze che si sono create», ha concluso il segretario generale della Cgil.