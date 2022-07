Traffico in aumento sulle autostrade. A15: rallentamenti fra Aulla e il nodo con l'A12

Sulle autostrade inizia a intensificarsi il traffico verso le località di vacanza.

In A1 alle 8,45 sono segnalate code a tratti fra Basso Lodigiano e Fidenza per traffico intenso (in particolare nella zona di Fiorenzuola). Nel tratto lombardo ci sono 2 chilometri di coda fra Basso Lodigiano e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza a causa di un incidente.

Fra A1 e A14 ci sono code a tratti attorno a Bologna e ancora fra il bivio A14/A1 e Faenza.

In A15 sono segnalati rallentamenti fra Aulla AULLA e il nodo con l'A12 verso La Spezia, per traffico intenso.

A22: 4 chilometri di coda fra Carpi e l'allacciamento con l'A1