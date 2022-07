Discarica a cielo aperto in via Rezzonico: perché Comune e Iren non intervengono?

Francesca, una lettrice ci segnala il degrado che affligge via Rezzonico.

"In via Rezzonico, 4, di fianco all’Arco di San Lazzaro, siamo così fortunati da avere un vicinato talmente educato e generoso, che ci tiene a condividere sacchi di rifiuti, frigoriferi rotti, materassi luridi, poltrone e divani sfondati e tanto altro… ogni settimana una nuova, emozionante sorpresa, che peraltro ostruisce totalmente il passaggio sul marciapiedi e l’ingresso in casa.

Questa è un’orribile situazione in cui siamo costretti a vivere da anni: Comune e IREN si sentano chiamate in causa, dopo centinaia di segnalazioni.