Carabinieri tra i giovanissimi: incontri al centro estivo dell'Us Astra

Si è concluso il ciclo di incontri tra i Carabinieri della Compagnia di Parma ed i giovani e giovanissimi al centro estivo dell’associazione “US Astra”. Quattro edizioni, tra giugno e luglio, nel corso delle quali i militari hanno incontrato i giovani del centro estivo: tanti i temi trattati, dalla cultura della legalità alla storia e compiti dell’Arma e delle sue varie organizzazioni attive sul territorio. Gli eventi hanno visto la partecipazione entusiasta dei ragazzi che, accompagnati dagli educatori, hanno ascoltato le spiegazioni dei vari argomenti e alla fine posto numerosissime domande e curiosità.

Nel corso degli incontri i militari hanno mostrato loro l’equipaggiamento e le autovetture in dotazione, in particolare quelle della Sezione Radiomobile di pronto intervento, come la nuovissima Alfa Romeo “Giulia”. Oltre che l’organizzazione territoriale, ampio risalto è stato dato anche ai compiti ed al lavoro svolto Carabinieri Forestali per la tutale del territorio confrontandosi sul rispetto dell’ambiente, della sua fauna e flora.

L’Arma dei Carabinieri in questi incontri estivi vuole continuare, così come fatto nel corso dell’anno scolastico, ad approfondire, anche in un contesto di svago come quello dei centri estivi, argomenti inerenti alla legalità ed il senso civico.