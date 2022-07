Danneggia l’auto della ex moglie nel cortile condominiale e cerca di entrare in casa: arrestato per atti persecutori

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato, in flagranza di reato, un 35enne già noto alle forze dell’ordine. Il reato contestato è quello di atti persecutori nei confronti della ex moglie. La pattuglia della Stazione, su attivazione della Centrale Operativa allertata da una telefonata al 112, è intervenuta in via Eistein, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione che urlava frasi ingiuriose e minacciose nei confronti della ex moglie.

I militari hanno fermato ed identificato l’uomo e, successivamente, su invito di alcuni condomini hanno ispezionato il cortile trovando un'auto con i vetri posteriori infranti e la carrozzeria danneggiata. Il 35enne è stato portato in caserma, dove è stata ricostruita l’intera vicenda. Da diversi giorni l’uomo minacciava la ex moglie ed i suoi genitori che, alla fine si erano recati in caserma per presentare denuncia.

Mentre la famiglia era via, il 35enne è entrato nel condominio tentando di entrare nell’abitazione danneggiando la porta d’ingresso, e non riuscendo ad aprirla ha sfogato la rabbia sull’auto di proprietà dei genitori della moglie. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari.