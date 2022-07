Nuovi percorsi per le linee bus numero 3, 4 e 23

Da oggi e fino al termine dei lavori, causa prosecuzione del senso unico di marcia in direzione est-ovest in Via Emilia Est ed in Via Emilio Lepido per la presenza del cantiere stradale lungo via Emilia Est e via Emilio Lepido, le linee autobus Tep subiranno modifiche ai loro percorsi urbani.



Le linee 3 e 23, provenienti dal centro città e diretti verso est, giunti alla rotatoria tra via Zarotto e via Mantova, percorreranno via Zarotto, via Casa Bianca, via XXIV Maggio, via Sidoli, via Muratori, via Giovenale, quindi a destra in via Emilio Lepido la linea 23, a sinistra in via Emilio Lepido la linea 3, per effettuare regolare capolinea. Nessuna deviazione in direzione contraria.

La linea 4 proveniente dal centro città e diretta verso est, giunta alla rotatoria tra via Zarotto e via Mantova, percorrerà via Mantova, via Parigi, per effettuare regolare capolinea. Nessuna deviazione in direzione centro città.

r.c.