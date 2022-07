Tenta di rapinare un fioraio, poi minaccia con una roncola il carabiniere fuori servizio che lo inseguiva: in manette

I Carabinieri della Compagnia di Parma, ieri mattina in pattuglia con la Stazione Mobile in piazza Ghiaia, hanno arrestato per tentata rapina ed evasione un 30enne ghanese.

L’uomo, armato di coltello, aveva tentato di rapinare un fioraio in Borgo delle cucine. Subito dopo era fuggito per le vie del centro inseguito a distanza da un Carabiniere del Gruppo Forestale fuori servizio e testimone dell'accaduto. Raggiunto Piazzale della Pace, il 30enne ha impugnato nuovamente la roncola per affrontare il militare con l’intento di spaventarlo e farlo desistere. Non riuscendoci, ha ripreso la corsa, sempre tallonato dal Carabiniere, fino a quando transitando in Piazza Ghiaia non è stato accerchiato anche dai militari di pattuglia che lo hanno disarmato e portato in caserma. Una volta lì è stato arrestato per tentata rapina ed evasione: è emerso che si era allontanato dal proprio domicilio facendo perdere le proprie tracce.