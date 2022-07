Pioggia (poca), grandine e forte vento fanno strage di rami: tanti interventi dei vigili del fuoco - Foto

C'è chi è rimasto quasi all'asciutto, chi ha assaggiato pioggia mista a grandine, chi ha avuto a che fare soprattutto con un forte vento. Che ha fatto strage di rami e alberi in diverse zone del Parmense. Le prime foto che vi mostriamo arrivano da Fidenza, ma gli interventi dei vigili del fuoco si sono susseguiti e proseguono da ieri sera, non solo in provincia ma anche in città.