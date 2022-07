Modifiche temporanee alla viabilità per l'amichevole Parma-Lecce

Venerdì 29, giorno in cui al Tardini sarà disputata la partita amichevole Parma-Lecce: dalle 15 alle 24 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per i seguenti tratti stradali:

• Via Puccini

• Via Pezzani

• Via Scarlatti

• nel parcheggio (lato Sud) compreso tra Viale S. Michele, Piazzale Risorgimento e Viale P. M. Rossi. escluso venditore ambulante autorizzato

• Piazzale Risorgimento

A partire dalle ore 18:30 e sono a cessate esigenze; istituzione del divieto di circolazione veicolare, da attuarsi a richiesta del

Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico, nelle seguenti strade e piazze:

• Viale Partigiani d’Italia corsia Sud, tratto da Via Puccini a Piazzale Risorgimento;

• Via Puccini; Dal provvedimento di divieto di circolazione sono esclusi i residenti che esibiscono Pass di cortesia o un documento d’identità (fatto salvo quanto disposto dal Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico) , i veicoli delle Forze di Polizia e di pubblica assistenza e di soccorso, i mezzi Azienda TEP SpA destinati al trasporto dei tifosi locali, i taxi, i velocipedi, i ciclomotori, i pullman dei giocatori delle due Società calcistiche interessate alla manifestazione sportiva e i veicoli con

autorizzazione cat. invalidi nazionale.

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00: Istituzione di area di sosta riservata ai veicoli che espongono l’autorizzazione invalidi nazionale in Via Puccini (nel tratto compreso tra viale Partigiani d’Italia e via Bandini).

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico – unitamente ai soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.