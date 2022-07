Ruba abbigliamento in un negozio di via Mazzini e spintona il vigilante per scappare: 54enne arrestata

Era entrata in un negozio di via Mazzini per fare spesa gratis di capi di abbigliamento ed era riuscita ad oltrepassare le barriere dopo aver tagliato con una tronchesina i dispositivi antitaccheggio. Ma il suo blitz non era passato inosservato al personale del negozio, che a quel punto ha cercato di bloccare la donna, una 54enne. Immediata la reazione: per riuscire a guadagnarsi la fuga, ha spintonato energicamente il vigilante.

Nel frattempo sul posto sono arrivati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, che hanno proceduto all'arresto per rapina impropria e alla denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere e ricettazione: durante la perquisizione sono stati trovati capi di vestiario sottratti in un altro negozio.