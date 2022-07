Domani allerta meteo gialla per "temporali di forte intensità" a Parma e provincia

Il Centro Funzionale Regione Emilia Romagna – Arpae Servizio Idro-Meteo-Clima per la giornata di venerdì 29 luglio ha emesso allerta meteo gialla per condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni inizieranno a svilupparsi dal tardo pomeriggio/sera, ad iniziare dal settore occidentale in estensione al resto del territorio, esaurendosi nelle prime ore del giorno seguente.



Consultazione dei dati in tempo reale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it Centro Funzionale Regione Emilia Romagna – Arpae Servizio Idro-Meteo-Clima

Previsioni Nord e resto d'Italia

Temporali sulle Alpi oggi e domani. Nel pomeriggio colpiranno anche il Piemonte per poi trasferirsi in serata e nottata in Lombardia. Sin dalle prime ore di Venerdì 29 una linea temporalesca dalle Alpi del Nordovest si estenderà gradualmente verso i settori di pianura di Piemonte e Lombardia per poi dirigersi, alimentata da aria fresca in quota, in serata e nella notte successiva, verso gran parte del Nordest.

Il resto dell’Italia continuerà ad essere protetto dall’anticiclone per cui non si avvertirà nessun cambiamento importante. A partire dal weekend, l’alta pressione dovrebbe riuscire a riconquistare anche il Nord, allontanando il maltempo con gli ultimi temporali che potrebbero interessare il Friuli Venezia Giulia e sabato, in modo più isolato, gli Appennini. E’ quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile di redazione del sito www.iLMeteo.it sottolineando che, «come spesso accade, i temporali colpiranno la Pianura Padana a macchia di leopardo e saranno accompagnati localmente da grandinate, anche intense, nonchè da forti colpi di vento».

Alcuni focolai potrebbero poi spingersi fin verso le Marche e l’Umbria. Con questa nuova sferzata temporalesca le temperature subiranno un ulteriore flessione al Nord, perdendo ancora 1-2 gradi, mentre rimarranno sostanzialmente invariate altrove. I venti si disporranno da Maestrale per cui le temperature, benchè attese in aumento, non raggiungeranno valori eccessivi: ma a quanto pare la tregua durerà solamente pochi giorni.

Nel dettaglio: - Giovedì 28. Al nord: peggiora con temporali su Alpi e Piemonte, in serata pure in Lombardia. Al Centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: sole e caldo. - Venerdì 29. Al nord: peggiora con temporali forti dal Nordovest verso il Nordest. Al centro: qualche temporale tra Umbria e Marche. Al sud: soleggiato e caldo. - Sabato 30. Al nord: ultimi temporali sul FriuliVG, sole altrove. Al centro: qualche temporale di calore sull'Appennino. Al sud: qualche temporale su Gargano e Basilicata.