Troppi "visitatori" in quell'appartamento: arrestato 20enne albanese. In casa trovati 40 grammi di cocaina

Detenzione di sostanze stupefacenti. Questa l'accusa che ha portato all'arresto, nel pomeriggio di ieri, di un 20enne di origine albanese residente a Parma. Da diversi giorni, nel corso di specifici servizi volti ad arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma si sono accorti di movimenti sospetti di persone che entravano in un portone e subito dopo si allontanavano. Individuato l’appartamento i militari hanno atteso che la porta si aprisse fermando il 20enne.

Sul tavolo della cucina sono stati trovati quasi 10 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. La perquisizione domiciliare ha consentito di trovare, in bagno, nascosti in un barattolo ulteriori 30 grammi di stupefacente, la somma di quasi 600 euro, provento dell’attività illecita, ed un bilancino di precisione.

Condotto in caserma il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.