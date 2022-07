Via Spezia, auto contro moto: il motociclista sbalzato a 20 metri. Soccorso e trasportato al Maggiore

Baccanelli: incidente avvenuto introno alle 13, 05 in via Spezia in direzione Collecchio. Un auto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio è stato un motociclista che nell'impatto è stato sbalzato a venti metri sull'asfalto.

Sono intervenuti, l'automedica di Collecchio con l'infermiere del 118 e un'ambulanza che hanno soccorso il ferito, e una pattuglia della polizia.

Il motociclista avrebbe riportato traumi e ferite di media gravità.