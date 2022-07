Sicurezza, "70 nuove videocamere tra parco Ducale, via Piacenza, Pablo e Spip" - Video

Sopralluogo in stazione con l'assessore alla Sicurezza Francesco De Vanna e il comandante della polizia municipale di Parma Michele Cassano che ha fatto un importante annuncio: "70 nuove telecamere in città, tra parco Ducale, via Piacenza, Pablo e Spip entro la fine dell'anno. Parma sarà così coperta da 470 videocamere".