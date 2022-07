Borgo Giordani, strappa una collana dal collo di una ragazza: arrestato. Rapina e arresto anche in via Ughi

Due arresti, una denuncia e droga sequestrata. Sono alcuni fra i risultati dei massicci controlli svolti dalla polizia di Stato nel pomeriggio di ieri in zone “calde” come viale Toschi, la Ghiaia e il parco Ducale. Controlli che hanno visto impegnate sul territorio oltre dieci pattuglie e l’unità cinofila di Bologna e che hanno permesso di controllare 110 persone e 44 veicoli.

Due gli arresti per rapina: un 35enne tunisino che in borgo Giordani ha strappato la collana dal collo di una ragazza e un 39enne parmigiano che in via Ughi ha portato via il portafoglio a una donna. Denunciato anche un ventenne che sull’autobus ha sfilato dieci euro a un coetaneo.

“Siamo contenti per i risultati ottenuti - ha spiegato il vicario del questore, Rosanna Minucci -. Questi controlli continueranno per contrastare sempre di più reati come le rapine, gli scippi e lo spaccio. Lavoriamo perché i cittadini si sentano tranquilli”.