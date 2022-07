Esodo: primo week end di partenze, traffico intenso ma scorrevole su A1 e Autocisa

Traffico intenso ma scorrevole sui 32mila km di rete autostradale nel primo week end di esodo estivo. Dai dati Anas la circolazione risulta sostenuta soprattutto in direzione delle località di mare e in uscita dai centri urbani ma senza particolari disagi ma in serata è previsto l’incremento del traffico verso le città per i rientri del fine settimana. Inoltre fino alle 22 in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Così anche sulle due autostrade che attraversano il Parmense e interessano i nostri automobilisti.