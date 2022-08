Ecco i Master Accademici annuali del Conservatorio di Parma

Aperte le iscrizioni ai Master annuali di primo e secondo livello del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, che vantano illustri docenti provenienti dalle più importanti istituzioni italiane ed europee. Timpani e Strumenti a percussione in orchestra, Chitarra, Musica da camera, Ear Training sono le quattro specializzazioni proposte per l’anno accademico 2022-2023. Autorizzati dal Ministero dell'Università e Ricerca, i Master di I e II livello rilasciano una qualifica con valore legale, riconosciuta anche al di fuori del territorio nazionale.

Il Master di primo livello “Specializzazione nel ruolo di Professore d’Orchestra – Timpani e strumenti a percussione” (EQF 7 - 1.500 ore - 60 Crediti Formativi Accademici), rivolto a interpreti delle Scuole di Strumenti a Percussione senza limiti d’età, si articola in esercitazioni pratiche, materie teoriche e stage presso gli enti partner: La Toscanini di Parma, partner principale del master con la Filarmonica Arturo Toscanini e l’Orchestra dell’Emilia Romagna “Arturo Toscanini”, e l’Orchestra della Fondazione “Luigi Cherubini” di Piacenza. Questi i docenti: Nick Woud, Ilya Melikov, Danilo Grassi, Carmelo Gullotto, Cristiano Pirola. Domande di ammissione entro il 3/12/2022.

Tre i Master annuali di secondo livello (EQF 8 - 1.500 ore - 60 Crediti Formativi Accademici).

Unico in Italia, il Master annuale di secondo livello “Specializzazione in Teoria, Ritmica e Percezione Musicale - EAR TRAINING” nasce per rispondere alle esigenze formative di laureati e diplomati di Conservatorio che intendano specializzarsi nell’insegnamento delle discipline afferenti al settore della teoria, ritmica e percezione musicale. I docenti sono Erik Højsgaard, Violaine De Larminat, Maria Medby Tollefsen, Gro Shetelig. Domande di ammissione entro il 22/09/2022.

I docenti principali del Master annuale di secondo livello “Alto perfezionamento in MUSICA DA CAMERA” sono i componenti del Trio di Parma (il violinista Ivan Rabaglia, il violoncellista Enrico Bronzi e il pianista Alberto Miodini) e Pierpaolo Maurizzi. L’offerta formativa è arricchita dalla presenza del violinista Lukas Hagen (Quartetto Hagen), in veste di docente ospite, e da alcuni seminari specialistici a cura di Enzo Restagno e Giacomo Tesini. Domande di ammissione entro il 31/10/2022.

Docenti del Master annuale di secondo livello “Alto perfezionamento in interpretazione musicale: CHITARRA” sono Oscar Ghiglia, Stefano Grondona, Lorenzo Micheli, Giampaolo Bandini, Zoran Dukic, Andrea Dieci, Timo Korhonen, Massimo Felici, Giuseppe Pepicelli. Iscrizioni entro il 7/11/2022.

La domanda di ammissione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile alla pagina www.conservatorio.pr.it/master-attivati. È prevista l’assegnazione di borse di studio a sostegno dell’iscrizione e della frequenza degli allievi più meritevoli. Per informazioni: master@conservatorio.pr.it.