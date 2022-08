Via Emilia Est, importuna i passanti, danneggia le auto e aggredisce i carabinieri: arrestato

Proseguono i servizi, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, con un notevole dispiegamento di pattuglie che hanno svolto un incessante attività in città e provincia. Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Parma, con l’impiego delle pattuglie sia in città che nel territorio di Sorbolo Mezzani hanno effettuato numerosi controlli in particolare alla circolazione stradale. Complessivamente sono state identificate oltre 150 persone e controllati oltre 90 mezzi.

Dai diversi interventi delle pattuglie, d’iniziativa o su richiesta al numero d’emergenza 112, sono stati effettuati tre arresti, denunce e segnalazioni amministrative.

Il primo arresto, da parte di una pattuglia della Stazione di Parma Centro che nel tardo pomeriggio di ieri è intervenuta nel parcheggio del centro commerciale di Via Emilia Est: era stato segnalato un uomo che importunava i passanti, danneggiando le autov. L’uomo, successivamente identificato in un 38enne di origine ghanese, in Italia senza fissa dimora e gravato da precedenti, ha aggredito i militari nel tentativo di fuggire a piedi. Immediatamente bloccato è stato condotto in caserma dove è stato trattenuto in stato di arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento delle autovetture.

Le altre due persone arrestate sono un 72enne italiano ed un 42enne rumeno a cui sono state notificate due ordinanze di aggravamento della misura cautelare e quindi sono stati accompagnati nel carcere di Parma.

Numerose le denunce: per guida in stato d’ebbrezza alcolica, uso di atto falso e guida senza patente. La denuncia per uso di atto falso è stata eseguita nei confronti di una 44enne originaria della Nigeria che, controllata in Strada dei Mercati alla guida dell’auto, ha mostrato alla pattuglia del Radiomobile una patente italiana grossolanamente contraffatta, sia per la sua consistenza materiale sia per il fatto che l'ologramma anziché presentare il simbolo della Repubblica Italiana, presentava uno semplice “cerchio”.

Al termine degli accertamenti è stato verificato che la donna non ha mai conseguito la patente e pertanto è stata denunciata per uso di atto falso e l’auto sottoposta a fermo amministrativo. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale effettuati nella notte tra sabato e domenica dalle pattuglie della Stazione di Sorbolo Mezzani con il supporto della Polizia Locale dell’Unione della Bassa Est Parmense, diversi gli automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico di molto superiore al consentito. Complessivamente sono dieci i denunciati a cui è stata ritirata la patente e ad alcuni sequestrata l’auto. Denunciato anche un 36enne nigeriano trovato alla guida senza aver conseguito la patente e senza copertura assicurativa. Diverse le persone segnalate alla Prefettura quali assuntrici di droga.