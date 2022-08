Le Barricate ora sono a portata di clic: mappa interattiva, immagini, schede e presto altri contenuti - Foto

Parma durante le giornate d'agosto del 1922. I giorni della rivolta, le Barricate nei rioni popolari, l’insediamento delle squadre fasciste e i tanti episodi che trasformarono il centro storico in campo di battaglia descritti attraverso una mappa interattiva corredata da schede multimediali dei singoli episodi, personaggi e luoghi.

Una visione d’insieme dello scontro armato tra squadristi e antifascisti a un mese e mezzo dalla marcia su Roma che avrebbe portato alla formazione del primo governo Mussolini.

Questo e tanto altro, è visibile da oggi sul sito www.parma1922.it realizzato dall'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea. Ideato e realizzato da Marco Minardi e Domenico Vitale, testi e ricerca sono a cura di Domenico Vitale. La documentazione d'archivio (immagini e mappe) arriva dall'Archivio storico comunale di Parma e dall'Archivio fotografico Amoretti. Il sito è stato realizzato con il contributo del Comune e il patrocinio della Regione.

«Mettere in rete i fatti»

«Nell'ambito del programma di iniziative previste da Isrec per il centenario delle Barricate - spiega il direttore Minardi - per quanto riguarda la divulgazione, abbiamo scelto di realizzare un portale che, una volta a regime, conterrà tre siti. Il primo, quello attivo da oggi, si chima «Barricate a Parma topografia di una rivolta». Rappresenta il tentativo di trasferire in digitale quello che sappiamo di quella rivolta, un modo di mettere in rete i fatti, gli scontri, le sedi più importanti. Uno degli aspetti più curiosi è legato alle immagini. E' infatti attiva una funzione che permette di vedere in contemporanea come era e come è oggi una determinata via protagonista delle Barricate, semplicemente spostando il cursore da destra a sinistra e vice versa. Sono inoltre presenti mappe storiche, immagini, testimonianze, documenti, articoli».

La ricerca «Parma '22»

I contenuti del sito si basano su una ricerca dell'Isrec sugli anni '19- '23 a Parma. «Uscirà un volume entro l'anno - annuncia Minardi - e si chiamerà «Parma '22». Ci saranno sei saggi sulla città di quegli anni».

«L'inizio di un percorso»

«Il nuovo portale è una delle iniziative che a cento anni dalle Barricate, realizziamo con un intento non meramente celebrativo ma di approfondimento storico per un evento cardine della storia locale, profondamente radicato nell’immaginario popolare - dichiara Carmen Motta, presidente dell'Isrec di Parma -. Si tratta dell’inizio di un percorso più ampio che svilupperemo sulle violenze politiche nel parmense fino al 1923 e sugli oppositori del regime mussoliniano con al centro storie e vicende di uomini, donne e famiglie perseguitati in quanto oppositori del regime fascista, tra questi diversi Arditi del Popolo e primo fra tutti Guido Picelli». «Come Istituto - precisa la stessa Carmen Motta - da sempre ci impegniamo perché il filo della storia non venga mai interrotto».

I prossimi passi

Al momento è visibile soltanto la prima sezione del sito: una mappa interattiva e schede, attraverso luoghi, episodi e protagonisti, racconta i giorni di rivolta contro l'assalto fascista.

Da novembre invece sarà online la sezione «La violenza politica nel parmense (1919-1923)»: mappatura e racconto della violenza politica nel parmense dal 1919 al 1923.

La terza e ultima sezione del portale Isrec, dal titolo «Storie di antifascismo nel parmense», sarà infine attiva dal mese di dicembre e riguarderà biografie ed eventi relativi all'antifascismo nel parmense durante il Ventennio fascista.