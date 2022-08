Pubblicato il bando per i master dell’Università di Parma: 38 corsi di cui 22 di I livello e 16 di II livello

È stato pubblicato sul sito web di Ateneo il bando per i corsi di Master universitario di I e II livello dell’Università di Parma per l’anno accademico 2022-23 (https://www.unipr.it/master-iscrizione). Gli obiettivi formativi dei corsi, i posti disponibili, i requisiti di ammissione, le modalità, le date di chiusura delle iscrizioni, i criteri di selezione e valutazione dei candidati, ai fini della formazione delle graduatorie, sono indicati nelle schede dei singoli Master che costituiscono parte integrante del bando.

L’apertura delle iscrizioni online sarà, per tutti i Master, martedì 6 settembre alle 12.

L’offerta formativa di Ateneo comprende 22 Master di I livello e 16 Master di II livello.

Master di I livello:

- ABA (Analisi del Comportamento Applicata) : strategie evidence based nelle professioni educative, sanitarie e sociali

− Case/Care management in ospedale e sul territorio per le professioni sanitarie

− Comunicazione digitale, mobile e social

− Comunicazione scientifica

− Cure palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie

− Gestione e conservazione dell’ambiente e della fauna – Master Interateneo con le Università degli Studi dell'Insubria, di Pavia, di Sassari e il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

− Infermieristica di famiglia e di comunità e assistenza integrata per la salute collettiva

− Infermieristica in area critica

− Intelligenza artificiale e telemedicina

− Istruzione e riabilitazione negli equidi cognitivo zooantropologica

− Management dei finanziamenti europei per la Pubblica Amministrazione

− Management del rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria

− Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie

− Nursing degli accessi vascolari a medio e lungo termine

− Packaging

− Profumi e cosmetici

− Retail and brand management - digital edition

− Riabilitazione delle disfunzioni del pavimento pelvico

− Ricerca per le professioni sanitarie: l’approccio qualitativo

− Sport e inclusione – gestione e innovazione nella disabilità

− Traduzione audiovisiva

− Traduzione specialistica (inglese/italiano)

Master di II livello:

- ABA (Analisi del Comportamento Applicata): strumenti e strategie evidence based per l’apprendimento nel ciclo di vita

− Acquisti sanitari pubblici

− Cellule staminali ematopoietiche e medicina rigenerativa

− Cure palliative

− Emergenza veterinaria nelle catastrofi

− Estetica orale e periorale

− Gestione medica e patologia forense degli animali selvatici

− Governance del rischio clinico e promozione della sicurezza delle cure

− Laser in odontostomatologia – Master europeo con le Università di Liège, di Barcellona, di Wroclaw, di Timisoara e della Sapienza

− Management degli enti locali

− Management dei servizi sanitari e socio-sanitari

− Medicina termale

− Ricerca preclinica e clinica

− Rigenerazione urbana

− Strategie formative in ambito sociale e sanitario: standard europei ed innovazione

− Terapia del dolore

Per informazioni di carattere didattico si può fare riferimento alle singole schede dei corsi. Per informazioni di carattere amministrativo occorre scrivere a master.formazionepermanente@unipr.it