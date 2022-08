Parco Ducale, Parco Nord e via Verdi: il fiuto di Barak e Avana permette di recuperare due etti di hashish - Video

Questa mattina servizi straordinari anti-spaccio predisposti dal Questore Macera e che hanno visto l’impiego delle pattuglie dell’UPGSP, coadiuvati da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e due team di cinofili antidroga della Questura di Bologna.

Sono state impiegate complessivamente 11 pattuglie.

I controlli si sono concentrati al Parco Ducale e Parco Nord.

Controlli a tappeto si sono svolti anche in via Verdi.

Nel corso del servizio, indirizzati dal fiuto di Barak e Avana per la prima volta a Parma, gli agenti hanno scovato diversi involuci in plastica al cui interno era presente hashish per un peso complessivo di 200 grammi. La sostanza stupefacente è stata successivamente sequestrata a carico di ignoti. Durante i controlli sono state identificate 70 persone e sono state controllate 26 macchine.