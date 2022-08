Dispiegamento di forze tra Via Verdi, la stazione e via San Leonardo. Verifiche nei locali all'ex Salamini

Dalle 19 all'1 di ieri notte controlli interforze nella zona di via Verdi, piazzale e parcheggio della stazione, via San Leonardo e nella zona dell'ex Salamini.

Coinvolte due pattuglie della Polizia di Stato; un operatore della polizia scientifica; una pattuglia della Polizia di Stato composta dagli specialisti della Polizia Amministrativa, esperti nella conoscenza della materia relativa alle licenze dei locali; due pattuglie dell'Arma dei Carabinieri; una pattuglia Guardia di Finanza e due pattuglie Polizia Locale, Sezione Commercio.

Sono state identificate e controllate 48 persone, di cui una denunciata per possesso di droga. Sono stati controllati alcuni locali soprattutto all'ex Salamini. In base al verbale di ispezione effettuato congiuntamente alla Polizia Amministrativa e dalla Polizia Locale, è in corso di verifica la loro regolarità amministrativa. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.