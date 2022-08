Vecchia volpe, quando la birra incontra la carne il palato festeggia

Ha un menu che varia di giorno e in giorno e che viene presentato sul sito. Per essere una «birreria con cucina» è davvero un dettaglio da sottolineare. In più se si considera che lo stesso menu è anche abbastanza ampio, buono per compiacere gusti e stili diversi (ci sono proposte vegetariane e una lista pensata per i bambini) si coglie che non è solo un posto dove si viene per buttare giù un boccale di bionda magari sbocconcellando patatine in sacchetto.

L'offerta infatti spazia da taglieri di solo prosciutto, salumi (ma c'è in carta anche un coraggioso «mezzo salame di Felino artigianale») passando poi per hamburger, proposte di carne e arrivando ad una ampia scelta di dolci (che in una birreria, davvero, non sono quasi mai di casa).

Anche gli assaggi poi risultano convincenti: gli hamburger osano spesso qualcosa di più rispetto alla classica polpetta di bovino e gli abbinamenti sono golosi: buono anche l'hamburger di pollo (con avocado limone e sale, salsa panna e parmigiano., pomodorini confit a 13 euro) così come il Parma Burger (carne di manza italiana, crema al pomodoro, scaglie di Parmigiano 30 mesi, prosciutto 24 mesi, rucola e salsa a 12 euro e 509.

Gustosa anche la battuta al coltello di carne piemontese (con note che spaziano dal piccantino al cacao- a 14 euro) e per chi ama il genere la rivisitazione della ratatouille con pane ai cereali e il romagnolo squacquerone (a 12 euro).

Ma siamo in una birreria e quindi una attenzione particolare va dedicata a quello che si beve: si possono scegliere diverse tipologie di birre alla spina (scelta spesso tra brand non scontati) oltre a birre in bottiglia e alla spina italiane e non solo (e qui, a voler essere pignoli, si potrebbe forse osare qualcosa in più in termini di ricerca).

Ulteriore plus va allo spazio all'estero, che in questi giorni di caldo africano, regala spesso un refolo di refrigerio e alla scelta di proporre eventi musicali. Servizio giovane e cordiale come è giusto che sia in una birreria. Che vuole essere qualcosa in più.

Contatti

Strada della Ghiacciaia 4, Lesignano Bagni,

tel. 0521 850329

Chiusura

Sempre aperto

Cucina 4/5