Via Trento: si sdraia in strada, arriva il camion del vetro ma lui continua a dormire - Foto-sequenza

Un uomo trova un divano in strada lasciato su una ciclabile, in via Trento, e lo usa per un riposino. A un certo punto arriva il camion della raccolta differenziata: aggancia la campana del vetro e la svuota. Un'operazione molto rumorosa. Ma nonostante questo, l'uomo non si scompone: come se nulla fosse, si gira e continua a dormire.

La curiosa sequenza è stata immortalata da un cittadino.